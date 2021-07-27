Тбилиси, , 09:12 — REGNUM Российский эстрадный певец Лев Лещенко посетил Грузию и за ним не числятся нарушения грузинского законодательства. Об этом 26 июля агентству «ИнтерпрессНьюс» сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Лев Лещенко Alexey Yushenkov

«Упомянутое лицо уже покинуло территорию Грузии. Что касается его въезда в страну, паспортный контроль он прошел без помех», — отметили в пресс-службе.

В министерстве прокомментировали сообщения о том, что прибывший на отдых в Грузию артист якобы раньше посещал Абхазию без ведома Тбилиси. Сообщается, что у грузинских надзорных органов нет такой информации.

О визите Лещенко в Грузию 26 июля сообщил телеканал «Мтавари архи», но не смог это подтвердить какими-либо материалами. Ранее депутат грузинского парламента от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе заявила, что российский певец в 2013 году якобы въезжал в Абхазию с территории России, что в Грузии считается нарушением закона.

Напомним, российский телеведущих Владимир Познер в апреле прибыл в Грузию, чтобы отметить свой день рождения. Сторонники ЕНД тогда устроили акцию протеста возле ресторана, где проходил банкет. Они выступили против, так как в то время в стране действовал запрет на проведение массовых мероприятий в пунктах общепита. Познер спешно покинул страну.