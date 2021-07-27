Москва, 27 июля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Лимоны и чеснок — одни из немногих продуктов питания, которые заметно подешевели в России по итогам первого полугодия. Об этом сообщает 27 июля РБК со ссылкой на данные Росстата.

Hans Hillewaert Лимоны

«Ни на один другой продукт питания цены не падали так стремительно», — отмечает издание.

По итогам первого полугодия 2020 года килограмм лимонов стоил в рознице в среднем 189,4 рубля, а по итогам первого полугодия 2021 года — 131,9 рубля. Падение цены превысило 30%. Вместе с лимонами подешевели и лаймы.

Чеснок стал стоить дешевле почти на 10% — 229,6 рубля за килограмм вместо 254,5 рубля годом ранее. Кроме того, по данным компании GfK, снизились цены на пшено (на 11%, до 60,8 рубля за 1 кг) и репчатый лук (на 7%, до 32 рубля за 1 кг).

Вместе с тем овощи и фрукты в российских магазинах за минувшие полгода выросли в цене. Заметнее всего — свекла, морковь и картофель. Также подорожал сахар.

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