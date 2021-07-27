Горно-Алтайск, 27 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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Лидером по приросту остаётся Горно-Алтайск, где выявлено 19 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Шебалинского, Майминского, Чойского, Усть-Канского и других районов. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 19 269.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 17 801 человек, в том числе 33 за последние сутки. Скончались 303 пациента с коронавирусом.