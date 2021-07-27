Скопье, 27 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В социальной сети TikTok 26 июля появилось видео с призывом распять главу парламента Северной Македонии Талята Джафери.

Υπουργείο Εξωτερικών Талат Джафери

Ролик был опубликован «vmrodpmne.mk» и содержит видеозапись с выступлением Джафери и текст «Хотите, распнем его на собрании?», «Положим конец этому албанцу!»

В комментариях мысль развили, вспомнив «сентенцию» времен Косовской войны «Хороший албанец — мертвый албанец».

Напомним, ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) одна из двух основных партий Северной Македонии, мобилизующая националистически настроенную аудиторию. В апреле 2018 года разъяренная толпа ворвалась в парламент страны и избила Джафери и ряд политиков из Социал-демократического союза Македонии за назначение албанца спикером парламента. Албанцы составляют треть населения страны.