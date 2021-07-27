Самара, 27 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Вакцину от COVID-19 получили более 753 тысяч человек в Самарской области. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Mzso.info Медики

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Сообщается, что всего в область поступило свыше 807 тысяч доз вакцины от COVID-19. При этом завершили вакцинацию более 553 тысяч человек.

«По предварительным оценкам, область приблизилась к 50%-ному охвату вакцинацией. Однако показатели в муниципальных образованиях региона сильно разнятся. Так, в Камышлинском и Хворостянском раойнах уже привито 60% процентов жителей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Областные власти планируют, что к 1 сентября такой процент будет достигнут в Елховском, Клявлинском, Исаклинском, Челно-Вершинском Борском, Красноармейском и Шенталинском районах.

Отмечается, что для помощи медикам и ускорения ввода данных о прошедших вакцинацию лицах в систему учета, к этой работе намерены привлекать волонтеров из числа студентов медицинских учебных заведений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в муниципалитеты Самарской области предоставят бригадам врачей автомобили.