Киев, 27 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. На борту корабля, находящегося в территориальных водах Египта, скончался гражданин Украины. Об этом заявил морской юрист Николай Гольбин, сообщило 26 июля информационное агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Морской порт

По его словам, следов насильственной смерти на теле 65-летнего моряка не обнаружили.

«Предварительно, причина смерти — естественная», — отметил юрист.

Напомним, ранее в турецком порту Искендерун власти арестовали четверых украинских моряков, подозреваемых в транспортировке наркотиков.

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