Самара, 27 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Мобильным бригадам врачей муниципалитеты Самарской области вновь предоставят автотранспорт. Такое решение было принято 26 июля на заседании областного оперативного штаба.

Скорая помощь

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Сообщается, что это решение было принято в связи с тем, что в регионе фиксируется рост количества обращений в службу скорой помощи.

«Также в ближайшее время будут обсуждаться меры, направленные на улучшение работы скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-служба областного правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области растет число госпитализированных пациентов с COVID-19.