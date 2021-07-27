Барнаул, 27 июля, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Алтайском крае сегодня, 27 июля, стартовала обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В связи с этим региональный Роспотребнадзор проявил чудеса эпистолярного жанра, опубликовав своё постановление с грамматическими и, вероятно, юридическими ошибками. Предлагаем читателям ИА REGNUM ознакомиться с первым листом этого документа, опубликованном на сайте ведомства:

Цитата с сайта 22.rospotrebnadzor.ru Постановление главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» — первый лист

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"Я, главный государственный санитарный врач по Алтайскому краю И.Г. Пащенко, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в Алтайском крае оценивается как неблагополучная.

На протяжении последних семи недель отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Еженедельные темпы прироста заболеваемости составляют 11−70%.

Наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения отмечается среди трудоспособного населения возрастных группах 18−29 лет, 30−49 лет, 50−64 года. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30−49 лет — 36%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Алтайском крае, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 2 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 18.3. СП 3.1./3.2.3146−13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», приказом Минздрава России №125н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в редакции приказа Минздрава России от 03.02.2021 №47н), СП 3.3.2367−08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с заболеваемостью COVID-19 в Алтайском крае действительно складывается весьма напряженная. Этому предшествовало проведение массовых мероприятий даже тогда, когда вводились новые карантинные ограничения.

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Теперь же, судя по тексту приказа регионального Роспотребнадзора, вся ответственность за вакцинацию, а также штрафы ложатся на работодателей. Они ответят штрафами или даже приостановкой деятельности, если до 22 августа не будет привито 60% численности работников первой дозой и не позднее 19 сентября — второй. Что касается минздрава Алтайского края, то в отношении него никакие взыскания за слабые темпы вакцинации не обозначены.

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