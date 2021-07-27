Екатеринбург, 27 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. На озере Шарташ в Екатеринбурге восстановят прогулочные маршруты, сообщил директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин в Facebook.

Порфирий Озеро Шарташ

По словам руководителя, он обсудил эту идею с возможным инвестором. Ожидается, что по береговой линии парка возведут несколько пристаней.

«Посетители Шарташского лесопарка смогут наслаждаться водными прогулками или просто удобно и комфортно добираться в нужную точку лесопарка по расписанию», — написал Зиганшин.

Воплотить данные задумки удастся в ближайшие пару лет, надеется директор.

Как сообщало ИА REGNUM, вход в Шарташский лесопарк может стать платным с 2031 года.

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