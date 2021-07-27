Москва, 27 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. За последние полгода в Москве уровень безработицы снизился в 2,5 раза, сообщила 27 июля вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках работы

«В 2020 году служба занятости добилась рекордного трудоустройства — 178 тысяч человек нашли работу, то есть трудоустроился каждый второй обратившийся, — приводит слова вице-мэра официальный сайт столичного правительства. — На данный момент уровень безработицы в Москве составляет всего 0,56%, за полгода он снизился почти в 2,5 раза».

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Уточняется, что в конце 2020 года в столице было зарегистрировано 97 тысяч безработных. Сейчас — примерно 40 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса указала на проблемы, связанные с трудоустройством молодых людей без образования.