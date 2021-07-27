Екатеринбург, 27 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В магазинах Свердловской области отмечается дефицит сахара. Его завозят, но разбирают моментально, говорят покупатели.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

Одна из свердловчанок рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что в один из сетевых магазинов возле её дома поступило 300 кг. сахарного песка «по нормальной цене». Его тут же разобрали.

«Пришлось купить рафинад, потому что мне компот надо делать», — сокрушается горожанка.

Отметим, достать рафинад сейчас тоже не очень просто. По крайней мере, утром 27 июля в другом сетевом магазине не было и его. На вопросы покупателей, когда привезут сахар, сотрудники магазина лишь разводили руками.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловские власти признали нехватку сахара в магазинах. Речь идёт главным образом о несетевых. Среди причин такой ситуации названы повышенный сезонный спрос и проблема с логистикой.