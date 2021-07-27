Москва, 27 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Бутырском районе Москвы приступят к реорганизации южный участок бывшей промзоны «Огородный проезд». Площадь участка превышает 7 га, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Промзона

Инвестиции в реорганизацию участка бывшей промзоны «Огородный проезд» на северо-востоке Москвы составят 10 млрд рублей, ожидаемый бюджетный эффект — 1,18 млрд рублей в год.

На месте участка бывшей промзоны появится 95 тыс. кв. метров производственной и 75 тыс. кв. метров общественной застройки — банки, магазины и т. д. Будет создано более 4 тысяч рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве под реорганизацию попадут ещё пять бывших промзон.

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