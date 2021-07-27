Вашингтон, 27 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Около половины жителей США — 47% — считают, что вступление их страны в войну в Афганистане было ошибкой. Таковы данные американского социологического института Gallup.

Панорама Сан-Франциско

В 2014 году участие США в афганской войне считали ошибкой 49% американцев. Это самый большой показатель для этого опроса, который Gallup проводит с 2001 года.

На мнение американцев влияет партийная принадлежность. Так, в текущем году ошибочной войну назвали 56% демократов и 29% республиканцев. В мае 2011 года такое мнение выразили менее 50% демократов. Тому опросу предшествовала ликвидация в Пакистане «террориста номер один» Усамы бен Ладена.

Опрос граждан в 2021 году проходил с 6 по 21 июля по всей стране, он охватил 1007 человек старше 18 лет. Погрешность составляет 4% с вероятностью 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США намерены завершить вывод войск из Афганистана к концу августа.

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