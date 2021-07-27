Москва, 27 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Жители Эфиопии любят и хорошо знают Россию и уважительно относятся к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

«Если вы скажете (в Эфиопии): я из России, эфиопы к вам будут очень положительно относиться, — сказал посол в интервью РИА Новости. — Они иногда носят фотографии Путина с собой. Путина в Эфиопии знают очень хорошо. А Россия в Эфиопии — любимая страна».

Он отметил, что десятки тысяч человек в Эфиопии в свое время окончили советские вузы. Сейчас в российских высших учебных заведениях также занимаются эфиопские студенты.

Кроме того, добавил посол, в Эфиопии сейчас можно с большей долей вероятности встретить человека, который говорит по-русски. Россию и Эфиопию объединяет не только православная религия, но и поэт Александр Пушкин, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на открытом заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг плотины постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Российская Федерация внимательно следит за развитием ситуации вокруг сооружаемой Эфиопией на реке Голубой Нил плотины «Возрождение» и готова оказывать содействие разрешению этой комплексной проблемы.

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