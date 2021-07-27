Пекин, 27 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Китайская компания GAC Group (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.) представила кроссовер GAC Trumpchi GS4 нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

GAC Group GAC Trumpchi GS4

Новинка получила решетку радиатора с новым более крупным рисунком. При этом покупатель может выбрать один из трех вариантов оформления радиаторной решетки.

Внутри GAC Trumpchi GS4 установлена виртуальная приборная панель, а также 12,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Отделка салона выполнена с использованием кожи.

Автомобиль окрашен в черный оттенок с вкраплением темно-красного цвета. В список доступных опций входят: климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, поддержка сервисов Android Auto и Apple CarPlay.

Под капотом GAC Trumpchi GS4 стоит турбированный двигатель объемом 1,5 л мощностью 169 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрены шестиступенчатая «механика» или «автомат». Привод у модели передний. Цена модели составляет от 1 037 000 рублей.

Ранее автопроизводитель GAC представил в Китае кроссовер GAC GS8 с новым дизайном экстерьера.

Читайте также: Opel Crossland получил новую версию Griffin