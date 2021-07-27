Самара, 27 июля, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Расход медицинского кислорода растет в Самарской области. Об этом 27 июля сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на совещании областного оперативного штаба.

Gov.spb.ru Инфекционный госпиталь

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Он отметил, что в настоящее время в регионе соотношение амбулаторных и госпитализированных пациентов с COVID-19 и подозрением на него составляет 60% и 40% соответственно. При этом осенью-зимой 2020 года такое соотношение составляло 80% к 20%.

«В госпитали попадают пациенты, уже требующие интенсивной терапии. Растет расход медицинского кислорода. Это свидетельство того, что усиливается тяжесть течения заболевания», — приводит пресс-служба слова Беняна.

Министр также отметил, что в госпиталях сейчас получают медицинскую помощь около трех тысяч пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Каждый день в регионе в среднем госпитализируется порядка 220 человек.

Согласно данным на 26 июля в Самарской области выявлено 335 случаев заражения коронавирусом.