Новосибирск, 27 июля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Жители Новосибирска, проживающие по улице Малыгина, пожаловались на систематические возгорания на мусорном полигоне «Левобережный». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Пожар на полигоне

С жителями накануне, 26 июля встретился новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов.

«Жители обратились по вопросам нарушения их прав и неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду в связи с систематическими возгораниями на полигоне», — отметили в надзорном ведомстве.

Как отмечается, горожан в ходе встречи проинформировали о ходе проверки на предприятии «Спецавтохозяйство», эксплуатирующем полигон. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Добавим, что ранееприродоохранная прокуратура начала проверку из-за возгорания на полигоне «Гусинобродский» 25 июля.

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