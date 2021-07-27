Луганск, 27 июля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в ЛНР. Об этом сообщили 27 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Под обстрелами боевиков ВСУ оказались районы населённых пунктов Березовское, Донецкий, Желобок и Золотое-5. Применялось вооружение БМП, гранатомёты АГС и РПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — добавили в представительстве.

Напомним, ранее военнослужащие Народной милиции ЛНР были вынуждены открыть огонь по боевикам ВСУ из незапрещённых Минскими соглашениями видов оружия.