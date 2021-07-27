Кишинёв, 27 июля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 26 июля выявили 89 случаев заражения коронавирусом в ходе 3838 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 258 713 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 251 553 человека, в том числе 64 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 228 пациентов с COVID-19, из которых 51 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6245 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали один такой случай.

Днём ранее в стране выявили 43 случая заражения коронавирусом в результате проведения 2737 тестов. Выздоровевшими врачи признали 52 человека.

Стоит отметить, что ранее в минздраве Молдавии заявили о планах вакцинировать от COVID-19 до 70% населения. Всего за время прививочной кампании было использовано более 90 доз вакцин.