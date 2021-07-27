Токио, 27 июля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Аргентины в матче группового этапа Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:15, 25:13), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

TaniaVdB Волейбол

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

В составе сборной России самой результативной стала Наталья Гончарова, набравшая 17 очков. Кроме того, 12 очков на счету Арины Федоровцевой, 11 — у Ирины Воронковой.

Напомним, в первом матче сборная России проиграла Италии — 0:3 (23:25, 19:25, 14:25). В следующей игре российские волейболистки сыграют с Китаем 29 июля.