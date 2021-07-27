Москва, 27 июля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. На портале правительства Москвы появился новый сервиз для бизнеса. Теперь франчайзи могут подавать заявки на субсидии только в онлайн-формате, сообщается на сайте мэра столицы.

AlexanderStein Бизнес

Ранее для получения субсидий столичные франчайзи должны были обращаться лично в Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В частности, появилась возможность подать заявку на компенсацию процентов по кредитам, приобретение оборудования, оплату услуг ЖКХ, оплату вознаграждений правообладателю и на уплату лизинговых платежей.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на портале mos.ru предпринимателям доступно в электронном виде более 200 услуг и сервисов.

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