Пенза, 27 июля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Следственным управлением СКР по Пензенской области организована проверка после смерти мужчины при производстве работ, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочий

Инцидент произошел вечером 23 июля в Пензе на улице Перспективной. Во время прокладки коммуникаций обвалился грунт и фрагмент бетонной трубы на находившегося в траншее рабочего. От полученных травм 50-летний мужчина скончался на месте.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки бедет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, в Волгограде 22 марта бригада рабочих рядом с жилым комплексом «Колизей» обустраивала песчаную подушку в траншее протяжённостью 14 метров, глубиной 3,6 метра и шириной 1,3 м. Неожиданно одна из стен траншеи обрушилась, землёй засыпало 42-летнего монтажника.

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