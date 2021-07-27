Лос-Анджелес, США, 27 июля, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Французская компания Legende Automobiles в Лос-Анджелесе (США) представила рестомод Legende Turbo 3. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Legende Automobiles Legende Turbo 3

Под капот старинного автомобиля специалисты Legende Automobiles установили 400-сильный турбированный силовой агрегат. Он передаёт крутящий момент на задние колёса через секвентальную коробку передач с классическим рычагом. Также имеется опция переключения передач лепестками на руле.

Спереди у рестомода установлены колёсные диски диаметром 16 дюймов, а сзади — 17 дюймов.

В салоне модели есть: виртуальная «приборка», двухзонный климатический контроль, спортивные кресла и четырехточечные ремни безопасности. Кроме того, машина укомплектована каркасом безопасности.

Ранее в Сети были представлены рендеры рестомода (смесь реставрации и модификации) в стиле винтажного Mercedes-Benz 300 SL. Создал их американский дизайнер Джон Сибал. Его идею воплотит в жизнь американское кузовное ателье S-Klub.

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