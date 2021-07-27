Токио, 27 июля, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин завоевали золото Олимпийских игр.

Olympic.ru Олимпиада в Токио 2020

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Российские спортсмены набрали 262,500 балла. Следом за ними идут представители Японии (262,397) и Китая (261,894).

Отметим, что победа российских спортсменов в командном турнире на ОИ стала первой для России за последние 25 лет.

В медальном зачете Россия занимает четвертое место, в её активе пять золотых, семь серебряных и три бронзовых медали. На первом месте США (8, 3, 8), далее идут Япония (8, 2, 3) и Китай (7, 5, 7).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23-летний российский тхэквондист Максим Храмцов стал чемпионом Олимпийских игр в Токио по тхэквондо в весовой категории до 80 кг. Это олимпийское золото стало первым в истории российского тхэквондо.

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