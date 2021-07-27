Москва, 27 июля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Новейший российский военно-транспортный самолёт Ил-112В испытывают в соответствии с графиком. Об этом сообщил главный конструктор ПАО «Ил» Сергей Ганин.

Allocer Макет Ил-112В

Он отметил, что Ил-112В — это первый отечественный военно-транспортный самолёт такого класса с хвостовой рампой, разработанный за постсоветский период. Он способен перевозить большую номенклатуру грузов. У самолёта оптимальная взлётная масса при больших габаритах грузовой кабины по сравнению с советскими машинами.

«По программе Ил-112 мы вышли на практические результаты, самолет выполняет программу испытаний», — сказал Ганин ТАСС.

Главный конструктор добавил, что Ил-112 сразу задумывался как многофункциональная платформа. Можно развивать самолёт под потребности транспортной авиации, в том числе — создать его гражданские версии. Он способен заменить такие турбовинтовые самолёты, как Ан-24 и Ан-26.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия вывела военно-транспортный самолёт Ил-112ВЭ на международный рынок.

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