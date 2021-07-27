Самара, 27 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Ограничить скорость при использовании средств индивидуальной мобильности могут в Самарской области. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Юля Камойлик Электросамокат

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Согласно данным областного ГИБДД, в самарские травмпункты обратились за медицинской помощью 145 человек, которые пострадали в результате происшествий с моноколесами, гироскутерами и самокатами.

На заседании было отмечено, что необходимо срочно решить вопросы ограничения скорости при использовании устройств индивидуальной мобильности и запрета на управление ими в состоянии опьянения.

Сотрудники ГИБДД напомнили, что электросамокаты, мощностью более 2500 киловатт, приравниваются к мопедам, в связи с этим на их владельцев распространяются все обязанности и права водителей транспортных средств категории «М».

"По итогам заседания даны протокольные поручения по урегулированию вопроса на региональном уровне и совместной работе с депутатами Самарской Губернской Думы по подготовке соответствующих законодательных инициатив для направления в федеральный центр», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.