Токио, 27 июля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Вертолёт американских ВВС совершил аварийную посадку на юго-западе Японии. Об этом сообщает 27 июля агентство Kyodo.

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Авиационный инцидент произошёл в городе Кусима префектуры Миядзаки. Вертолёт приземлился на рисовое поле.

На борту находились два члена экипажа, они не пострадали. Вертолёт серьёзно не повреждён, причины аварийной посадки пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в американском штате Калифорния разбился легкомоторный самолёт. О судьбе людей на борту не сообщалось.