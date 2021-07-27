На склоне вулкана Мерапи в Индонезии наблюдаются локальные пожары
Джакарта, 27 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. На склоне вулкана Мерапи в Индонезии наблюдаются горячие точки, сообщает CNN Indonesia.
(сс) Cmichel67
Храмовый комплекс Боробудур и вулкан Мерапи на острове Ява
Горячие точки — это локальные пожары, вызванные выбросами раскаленной лавы.
Из-за засушливого сезона растительность на склонах Мерапи имеет тенденцию легко возгораться.
Выброс вулканического материала в случае взрывного извержения может достигать радиуса 3 км от вершины Мерапи.
Напомним, вулкан Мерапи находится в статусе предупреждения уровня III c 5 ноября 2020 года.