Джакарта, 27 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. На склоне вулкана Мерапи в Индонезии наблюдаются горячие точки, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Cmichel67 Храмовый комплекс Боробудур и вулкан Мерапи на острове Ява

Горячие точки — это локальные пожары, вызванные выбросами раскаленной лавы.

Из-за засушливого сезона растительность на склонах Мерапи имеет тенденцию легко возгораться.

Выброс вулканического материала в случае взрывного извержения может достигать радиуса 3 км от вершины Мерапи.

Напомним, вулкан Мерапи находится в статусе предупреждения уровня III c 5 ноября 2020 года.