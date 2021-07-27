Москва, 27 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Торги по нефти 26 июля закрылись в плюсе, хотя слабом и неуверенном, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Так, цена североморского сорта Brent на ICE выросла на 0,54% до $73,86 за баррель, подбираясь к достигнутому ранее уровню в $74, а цена техасской WTI выросла менее уверенно, на 0,1%, до $71,92 за баррель.

Сегодня, 27 июля, утром цены эталонных сортов показывают разнообразное движение, Brent дорожает на 0,06%, WTI очень слабо снижается в цене.

Рынок после договорённостей ОПЕК+, устроивших всех участников альянса, в целом сохраняет оптимизм. Беспокойства связаны только с распространением в мире новых штаммов коронавируса.

Впрочем, новости о коронавирусе влияют на рынок уже не первый год, и достаточно быстро учитываются в ценах.

Среднесрочный уровень поддержки по цене Brent располагается на $72 за баррель, уровень сопротивления — на $74. На сегодня прогнозируется интервал цены Brent в $73−74,50 за баррель», — считает эксперт.

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