Тбилиси, 27 июля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. До 50% случаев заражения коронавирусом в Грузии, выявленных в последнее время, вызваны штаммом «Дельта», который также называют «индийским». Об этом 26 июля на брифинге заявила зам главы минздрава страны Тамар Габуния.

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«Если ранее мы говорили, что «Дельта"-штамм циркулирует примерно в пределах 20%, то теперь этот показатель растёт и, предположительно, достигает 40−50%», — сказала Габуния.

Она отметила, что в Европе этот штамм практически вытеснил остальные, и в Грузии наблюдаются подобные процессы. Глава минздрава также посетовала на то, что в стране активны противники прививок от COVID-19. Она отметила, что минздрав борется с этим, проводя «правильную» информационную кампанию.

Стоит отметить, что в Грузии, согласно последним данным, за время пандемии выявили более 400 тыс. носителей коронавируса. Из них выздоровели почти 375 тыс. 5714 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались.