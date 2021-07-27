Анкара, , 08:23 — REGNUM Поставки Турцией оружия Украине не должны оказывать влияния на её отношения с Россией. Об этом заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

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В интервью «Ленту.ру» Унал отметил, что Москве надо просто смириться с тем фактом, что Анкара будет и дальше, в рамках развития всесторонних отношений с Киевом, осуществлять поставки вооружений на Украину.

«Западные страны, Соединённые Штаты и другие, будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы просто стремимся поддерживать наши отношения на хорошем уровне. Это большая разница», — подчеркнул профессор.

Унал указал на то, что поставки нескольких беспилотников из Турции не позволят Украине превзойти Россию в военной мощности.

Профессор также подчеркнул, что Турция поддерживает хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, может позволить стране стать посредником между двумя странами.

«Наши отношения с Киевом не представляют угрозы для России, и Россия не должна видеть это в таком свете», — отметил Унал.

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Как сообщало иаИА REGNUM, о намерении закупить у Турции партию ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 Украина заявила осенью 2020 года. как сообщил гендиректор госкомпании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря, речь шла о 48 беспилотников, которые минобороны планировало поставить на вооружение в ВСУ.

В мае 2021 года командующий ВМС Алексей Неижпапа заявил, что первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar военно-морские силы Украины получат на вооружение уже в текущем году. По его словам, комплекс будет применяться как в Черном, так и Азовском море, в интересах как надводных сил, так и морской пехоты.