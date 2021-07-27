Варшава, , 08:21 — REGNUM Власти Польши предпринимали попытки замедлить строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

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«Мы задерживали финализацию «Северного потока — 2» на протяжении нескольких лет», — сказал он в интервью Польскому радио.

Он добавил, в противном случае проект был бы уже давно завершён. Чем дольше газопровод не будет активен, тем лучше для Европы, считает дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.

В июле бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия сможет получить «миллиарды и миллиарды долларов» благодаря проекту «Северный поток — 2».

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