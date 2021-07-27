Уфа, 27 июля, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Один человек скончался в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП

Сообщается, что ДТП произошло вечером 27 июля в Ишимбайском районе. Там на 2 км автодороги Верхнеиткулово — Кинзебулатово автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого находился 62-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся.

Отмечается, что водитель был срочно доставлен в Стерлитамакскую больницу, там он, не приходя в сознание, скончался. 67-летняя женщина, которая находилась в этом автомобиле, получила различные травмы и была доставлена в местную больницу.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.