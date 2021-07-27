Москва, 27 июля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Минпромторг России предлагает продлить проект по выдаче субсидий испытателям беспилотных автомобилей. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

(сс) Frank Derks Беспилотный автомобиль

Таким образом, проект будет продлен до 1 марта 2022 года. Испытания беспилотных транспортных средств начались в России в декабре 2018 года.

Прежде чем выйти на дороги общего пользования каждое беспилотное авто должно пройти дорогостоящие испытания, чтобы отвечать требованиям техрегламентов Таможенного союза и правил ООН к конструкции машины. В 2020 и 2021 году данные затраты компенсируются из бюджета.

«Целевой показатель для получателя субсидии устанавливается в объеме не менее 200 заключений в 2021 году и не менее 100 заключений в 2022 году», — говорится в документе.

Ранее Минтранс РФ подготовил федеральный проект, согласно которому более 800 млрд рублей будет направлено в России на развитие беспилотных транспортных средств и на создание соответствующей для них инфраструктуры.

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