Джакарта, 27 июля, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,3, которое произошло в провинции Центральное Сулавеси, заставило жителей покинуть свои дома, сообщает Detik.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Сильное землетрясение привело к тому, что жители прибрежных районов запаниковали и ушли на возвышенности. Землетрясение нанесло незначительный ущерб нескольким домам.

В результате землетрясения в регионе произошло отключение электроэнергии.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии подтвердили, что землетрясение не было связано с активностью вулкана Чоло, расположенного на острове Уна-Уна. Последнее извержение вулкана произошло в 1983 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в индонезийской провинции Центральное Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,9.