Москва, 27 июля, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Москве за последние полгода уровень безработицы снизился почти в 2,5 раза. По данным на конец июля, он составляет 0,56%, сообщается на портале мэра столицы.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

Число безработных горожан, по данным центра занятости населения, снизилось до 40 тысяч. В конце 2020 года их насчитывалось около 97 тысяч.

С начала 2021 года трудоустроены более 52 тысяч безработных. В 2020 году нашли работу 178 тысяч человек. С конца 2020 года количество вакансий в базе службы занятости выросло на 48%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве насчитывается около 8 миллионов рабочих мест.

Читайте также: Число безработных в Москве снизилось почти до 41 тысячи