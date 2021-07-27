Новосибирск, 27 июля, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Следователи в Новосибирске выясняют обстоятельства гибели 12-летнего ребёнка на воде. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, сообщение о происшествии на пляже «У моря Обского» поступило вечером 26 июля.

Следственное управление СКР по Новосибирской области nsk.sledcom.ru 12-летний ребёнок утонул в Новосибирске

По предварительным данным, мальчик находился на водоёме с другом без присмотра взрослых. В настоящее время спасатели ищут тело погибшего, следователи, тем временем, опрашивают очевидцев.

«По данному факту следственным отделом по Советскому району следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка», — добавили в управлении.

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