Чита, 27 июля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. РЖД возобновила движение по участку Транссиба, пострадавшему от наводнения в Забайкалье. Об этом 27 июля сообщает официальный сайт компании.

Алексей Задонский Транссиб возле Байкала

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Также известно, что железнодорожники намереваются построить новый мост.

«То, что сделано, — это надежное и выверенное проектировщиками, но временное решение. Сейчас быстро нужно будет строить новый мост для того, чтобы обеспечить долгосрочную, безопасную, надежную работу. Планируем использовать схему ускоренных работ, думаю, что в течение полугода — 9 месяцев должны с этой задачей справиться», — пояснил генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Совместно с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым он осмотрел восстановленный после сильного паводка объект над рекой Ареда на перегоне Куэнга — Укурей.

«Небольшая река поднялась более чем на три метра и размыла опору моста. Климат меняется, изменилось русло реки, что привело к таким чрезвычайным последствиям. Предварительные сроки были 2,5 суток — на восстановление одного пути и 5 суток — на то, чтобы полностью восстановить движение. Задача решена практически на 1,5 суток быстрее.

Движение открыто, мы начинаем поднимать отставленные поезда, соответственно, заработает экономика страны. Здесь был совершен настоящий трудовой подвиг — люди круглосуточно восстанавливали мост», — сказал Олег Белозёров.

Напомним, 21−22 июля в Забайкальском крае прошли аномальные по силе дожди, за сутки выпало больше 120% месячной нормы осадков. В результате вышли из берегов реки, подтопленными оказались многие населенные пункты.

«К несчастью, пострадали почти 800 человек, это сотрудники и пенсионеры-железнодорожники. Организована работа по определению ущерба. Выплатили сразу по 10 тыс. рублей, когда спадет вода, будет подсчитан итоговый ущерб.

Всем людям будет оказана помощь, проведем индивидуальную работу и обязательно поможем каждому», — сказал глава РЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение моста на Транссибе в Сретенском районе Забайкалья спровоцировали паводок и проливные дожди. Инцидент случился вечером, 22 июля. Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству обеспечить регионы всем необходимым.

Читайте также: Обнародованы подробности восстановления железнодорожного моста в Забайкалье