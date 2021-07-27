Южно-Сахалинск, 27 июля, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Цены на авиабилеты Единой дальневосточной авиакомпании не превысят 10 900 рублей. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Мы договаривались, что цены на билеты будут от 2200 рублей, а максимально — 10 900 рублей. Держите?» — спросил Мишустин у главы авиакомпании «Аврора» Константина Сухоребрика.

В ответ на вопрос премьер-министра представители авиакомпании отметили, что соответствующее решение по ценам на авиабилеты в целом соблюдается.

Несмотря на полученный ответ, Мишустин попросил наладить обратную связь с пассажирами, чтобы «мы точно знали, [что] никто не купит билеты дороже, и этим не воспользуются посредники».