Уфа, 27 июля, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Педагогам в Башкирии, которые получили прививку от COVID-19, пообещали предоставить дополнительные дни отдыха или премировать. Об этом 26 июля сообщил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на брифинге по вопросам вакцинации учителей.

Вакцинация

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Он напомнил, что 15 июля 2021 года был издан приказ министерства образования и науки Башкирии о рекомендациях к вакцинации.

«За отказ вакцинироваться без медицинского отвода руководитель образовательной организации вправе отстранить педагогов от педагогической деятельности по причине того, что работники школ осуществляют работы, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными заболеваниями. Для работников образовательных организаций выполнение прививок, включенных в Национальный календарь профилактических прививок, является обязательным. Педагогам, которые прошли вакцинацию или ревакцинацию, могут предоставить дополнительные дни отдыха или премировать», — приводит пресс-служба республиканского министерства образования слова Хажина.

Министр также сообщил, что в системе высшего образования рекомендована вакцинация студентов и преподавателей.

«Специфика у каждого вуза своя, где-то можно уйти на дистанционный режим, а где-то нет. Данный вопрос будет регулироваться локальными нормативными актами каждого ВУЗа», — заявил Хажин.

Сообщается, что в Башкирии прививки от COVID-19 получили 81,2% работников министерства образования и науки региона.