Южно-Сахалинск, 27 июля, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ МихаилМишустин осмотрел строительную площадку и проект будущего нового терминала аэропорта Южно-Сахалинска. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахалин

Согласно проекту новый аэропорт будет обладать пропускной способностью до 5 миллионов пассажиров в год, он должен стать «хабом» — узлом на транспортной схеме Дальнего Востока. Мишустин пожелал руководству региона и инвесторам удачи и успехов в завершении строительства аэропорта и обратил особенное внимание на то, что этот проект уже один раз замораживался в связи с «исчезновением» подрядчика, выразил надежду, что во второй раз такого не случится и строительство все-таки будет закончено к концу 2022 года.

Ранее сообщалось, что аэропорт Южно-Сахалинска на 100% принадлежит Сахалинской области, такая ситуация сложилась в связи с заморозкой строительства, начавшегося в 2016 году.