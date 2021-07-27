Токио, 27 июля, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин вышли победителями в финале командного многоборья на Олимпийских играх в Токио, завоевав третью золотую медаль для России.

Олимпийские игры в Токио в 2020

Общий результат, показанный спортсменами — 262,500 балла. Серебро досталось сборной Японии (262,397 балла), бронза — Китаю (261,894 балла).

Комментируя достижение, старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов сообщил, что считает победу своих подопечных пиком своей профессиональной карьеры.

«Если говорить о профессии, то это, конечно, пик для любого тренера, который приводит свою команду к золотым медалям Олимпийских игр. Это самое высшее достижение, здесь ни убавить, ни прибавить», — сказал он.

Добавим, первое место в командном турнире российские гимнасты на Олимпийских играх заняли впервые за 25 лет. Результатом Олимпиады 2012 года в Лондоне стало шестое место, 2016 году в Бразилии — второе.