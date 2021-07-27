Майкоп, 27 июля, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Арбитражный суд Адыгеи 17 августа 2021 года начнёт рассмотрение иска акционеров лопнувшего «Майкопбанка». Истцы оспаривают распоряжение руководителя временной администрации и заключение временной администрации о финансовом состоянии банка, оставшегося без лицензии 2 апреля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Иск был подан в конце июня 2021 года. Среди истцов — акционеры и аффилированные с ними физлица. Центробанк России выступает третьим лицом.

В споре речь идёт «о признании недействительными распоряжений руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией АО «Майкопбанк» Копылова О.В. №37-ВА от 31.05.2021 года, №38-ВА от 31.05.2021 года, №41-ВА от 02.06.2021 года, №45-ВА от 09.06.2021 года и заключения временной администрации от 26.05.2021 года о финансовом состоянии». Детали пока не сообщались.

В заключении Банка России о финансовом состоянии АО «Майкопбанк» отмечалось, что «по результатам проведенного обследования реальный размер активов кредитной организации на дату отзыва лицензии, по оценке временной администрации, составляет 920 585 тыс. рублей, величина обязательств — 986 248 тысяч рублей, недостаток имущества для исполнения обязательств, по данным временной администрации, составляет 65 663 тысяч рублей».

Банк лишился лицензии в апреле 2021 года, будучи по размеру активов на 321-м месте в РФ. Среди причин отзыва лицензии регулятор называл в том числе состав кредитного портфеля, более половины которого приходилось на проблемные ссуды.

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Напомним, в арбитраже Москвы также находится иск о банкротстве банка, рассмотрение которого в конце июня 2021 года было приостановлено до вердикта по другому делу.

Также акционеры оспаривают и сам отзыв лицензии. Этот иск планируется рассмотреть 29 июля 2021 года.