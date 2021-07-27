Кызыл, 27 июля, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Военные строители Минобороны РФ завершили строительство консультативно-диагностического центра для оказания медицинской помощи жителям Тувы. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Диагностика

В трехэтажном комплексе будет проводится диагностика и амбулаторное лечения, в здание также оборудованы операционные. В диагностическом центре оборудованы кабинеты флюорографии, рентгенографии, магнитно-резонансной томографии, лучевой диагностики, кабинеты физиотерапии и кислородная станция. Поликлиника рассчитана на обслуживание до 300 пациентов в день.

В диагностическом центре оборудованы помещения флюорографии, рентгена, магнитно-резонансной

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года военные строители сдали в Кызыле многофункциональный медицинский центр на 200 койко-мест, построенный по решению Президента РФ для оказания высококвалифицированной помощи населению региона.