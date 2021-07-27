Барнаул, 27 июля, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где ситуация с заболеваемостью COVID-19 всё более ухудшается, озаботились созданием мощностей по производству порядка 20 тонн медицинского кислорода. Как сообщает пресс-служба правительства региона, данный вопрос был рассмотрен 26 июля на аппаратном совещании у губернатора Виктора Томенко.

Мастер Снов Баллоны с кислородом

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По данным регионального минздрава, до начала пандемии учреждения здравоохранения Алтайского края потребляли порядка 10 тонн кислорода в сутки. В настоящее время в связи с необходимостью лечения пациентов с коронавирусной инфекцией потребление медицинского кислорода в крае составляет порядка 50 тонн в сутки. В крае налажено производство 5−7 тонн кислорода.

Недостающие объемы приходится закупать в других регионах страны и даже в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 26 июля 2021 года общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3847 человек, причём 61 из них добавили в сводку за выходные дни (24−25 июля 2021 года).

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