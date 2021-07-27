Улан-Удэ, 27 июля, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Власти столицы Бурятии Улан-Удэ готовятся к паводку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, проводится отсыпка насыпи на ряде улиц и в СНТ «Сибиряк».

Ulan-ude-eg.ru Селенга

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В товариществе отсыпано около 8 тыс. кубометров супеси и 2,5 тыс. бутового камня. Высота насыпи составит 1,6 метров, ширина — 4,4 метра, длина — 1,6 км.

«Грунт уплотняется, а сбоку со стороны реки откос укрепляется бутовым камнем. Отсыпаем по границе реки до слияния с Селенгой. Параллельно будут вестись работы с другого берега протоки, по ул. Урожайная», — отметил директор Комбината по благоустройству города Владимир Соснин.

Специалисты, как отмечается, продолжат обследование низменных участков, чтобы продолжить отсыпку на новых участках. Всего на укрепление левого берега Селенги правительство Бурятии выделило 20 млн рублей, ещё 3 млн направила городская администрация.

Кроме того, принято решение об увеличении числа машин для подвоза воды жителям левобережья Улан-Удэ, поскольку вода из скважин стала непригодна для употребления. По ситуации на 27 июля уровень воды в Селенге составил 211 см, в Уде — 213 см.