Пекин, 27 июля, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Соединенным Штатам в своей политике в отношении Китая предстоит выбрать сотрудничество или конфронтацию, заявил 27 июля министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

«Ван И сказал, что нынешние китайско-американские отношения сталкиваются с серьезными трудностями и вызовами. Американской стороне следует серьезно подумать и сделать правильный выбор, будет ли следующий шаг переходом к конфликтной конфронтации или к улучшению и развитию», — говорится в заявлении ведомства.

МИД Китая расценивает политику новой администрации США как «крайнее неверную» и повторяющую «политику предшественников». Попытки американцев «заблокировать и прервать процесс модернизации Китая» министр Ван И назвал бесперспективными.

«Эти попытки вряд ли будут реализованы сейчас и это еще менее вероятно в будущем», — отметил он.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в марте 2021 года на Аляске прошли переговоры с участием глав внешнеполитических ведомств Китая и США. На этих переговорах Китай обвинил США в следовании пресловутым двойным стандартам с предвзятым отношением к себе, а также в отсутствии гостеприимства. Важная для обеих сторон встреча завершилась дипломатическими выпадами в адрес друг друга.