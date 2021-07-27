Абакан, 27 июля, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Ещё 12 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июля в республиканском правительстве.

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Умерли девять женщин в возрасте от 48 до 98 лет и трое мужчин — 46-летний, 80-летний и 81-летний.

С начала 2021 года жертвами COVID-19 в Хакасии стали 356 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в Хакасии выявили 12 025 носителей коронавируса, выздоровели 10 600 человек.