Москва, , 07:23 — REGNUM Свои показания по иску России против Украины в Европейском суде по правам человека готов дать бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Об этом он заявил журналистам.

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге

«Конечно, я готов дать свои показания, разумеется, при соблюдении некоторых требований безопасности», — цитирует РИА Новости собеседника.

Прозоров в период 2014—2015 годов ездил в Донбасс и некоторое время был заместителем командира сектора «М» так называемой антитеррористической операции. Он уже предоставлял сведения, подтверждающие существование в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-«библиотеки», в которой содержались пленные ополченцы Донецкой Народной Республики и сочувствующие. Всех их подвергали пыткам со стороны СБУ и нацбатов.

Россия ранее обратилась в Страсбургский суд с межгосударственной жалобой. В ней против Украины выдвинуто обвинение в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод по событиям с 2014 года.

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