Абакан, 27 июля, 2021, 07:07 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 180 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 27 июля в республиканском правительстве.

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С начала 2021 года в регионе подтверждено 12 025 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 10 600 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 излечились 255 жителей Хакасии.

На сегодняшний день в стационарах лечатся 1325 ковид-пациентов, в том числе 19 — на ИВЛ.

Напомним, 26 июля в Хакасии выявили 178 носителей коронавируса, выздоровели 78 человек.